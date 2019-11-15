البراكس: لا مانع لدينا ان تستورد وزارة الطاقة البنزين

أكد رئيس نقابة اصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ ​سامي البراكس​ أن "لا مانع لدينا ان تستورد ​وزارة الطاقة​ ​البنزين​ فهو ليس امراً جديداً لكنه توقف على ايام رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​".

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