اعتصام للمحتجين أمام مؤسسات عامة وخاصة في الميناء

قام عدد من المحتجين بالاعتصام أمام ​المدارس​ والثانويات الخاصة التي فتحت ابوابها امام ​الطلاب​ ولاسيما ​الثانوية الوطنية الأرثوذكسية​ مارالياس ومدرسة راهبات اليسوعية في ​الميناء​، مرددين هتافات تطالب ادارات تلك المدارس بـ"وقف التعليم واقفال ابوابها وإرسال الطلاب الى منازلهم".

كما قامت مجموعة اخرى من المحتجين بالتجمع امام ​شركة كهرباء قاديشا​ وطلبوا من الموظفين ترك مكاتبهم واغلاق ابواب الشركة.