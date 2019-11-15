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اعتصام للمحتجين أمام مؤسسات عامة وخاصة في الميناء

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قام عدد من المحتجين بالاعتصام أمام ​المدارس​ والثانويات الخاصة التي فتحت ابوابها امام ​الطلاب​ ولاسيما ​الثانوية الوطنية الأرثوذكسية​ مارالياس ومدرسة راهبات اليسوعية في ​الميناء​، مرددين هتافات تطالب ادارات تلك المدارس بـ"وقف التعليم واقفال ابوابها وإرسال الطلاب الى منازلهم".

كما قامت مجموعة اخرى من المحتجين بالتجمع امام ​شركة كهرباء قاديشا​ وطلبوا من الموظفين ترك مكاتبهم واغلاق ابواب الشركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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