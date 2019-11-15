النشرة: مستشفيات صيدا التزمت بالدعوة ليوم تحذيري

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن مستشفيات المدينة التزمت بتعميم ​نقابة المستشفيات​ والداعي إلى تنفيذ يوم تحذيري نهار الجمعة حيث نظمت وقفات احتجاجية امام مداخلها".

ونظمت ادارة ​مستشفى حمود​ الجامعي وقفة تحذيرية امام مدخلها في صيدا، شارك فيها الاطباء والممرضون الذين ارتدوا الزي الطبي الابيض، اضافة الى الطاقم الاداري والعاملين، حيث أكد الدكتور احمد الزعتري ان "الهدف من الوقفة ابلاغ المواطنين والمرضى، اننا لم نعد قادرين على التحمل وتأمين احتياجات المستشفى الضرورية بسبب تراكم الديون على ​الدولة​ دون سدادها، وقد بلغت نحو مليار واربعة مليون، داعيا الى ايجاد حاول سريعة قبل الاتجاه الى خطوات تصعيدية اخرى".

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