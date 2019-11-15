أبو شقرا: المحروقات ليست متوفرة في كل المحطات ولكن لا يوجد أزمة حاليا

شدد ممثل شركات موزعي ​​المحروقات​​ في ​لبنان​ ​فادي أبو شقرا​ على أن "السعر الذي تجدوله ​الدولة​ علينا ليس صحيحا"، مشيرا الى "أننا كموزعين أو كشركات أو محطات ما يهمهنا هو تأمين المادة وأن يدفع المواطن ثمنها حسب جدول الاسعار الذي تحدده ​وزارة الطاقة​".

وأكد أبو شقرا في حديث تلفزيوني أن "مشكلتنا اليوم في ​الدولار​، قبعض الشركات المستوردة تريد 50 في المئة من المبلغ من فئة الدولار"، داعيا وزيرة الطاقة الى أن "تساعد في حل المشكة على الأرض".

ولفت الى أن "المحروقات ليست متوفرة في كل المحطات، ولكن لا يوجد أزمة حاليا ولا نعرف الى متى يمكن أن نتحمل"، مشيرا الى أن "البعض فرح اليوم بقرارا وزارة الطاقة ولكنه لا يزال هناك مناقصة".