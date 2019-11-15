بستاني: الدولة ستستورد البنزين كي لا يحصل تقصير في تلبية السوق

اشارت ​وزارة الطاقة​ في حكومة تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ الى ان من واجباتها ان تحضر حل للمواطن اللبناني بشأن ​المحروقات​، ولفتت الى ان هناك مناقصة سيتم اطلاقها الاثنين من اجل استيراد ​البنزين​، واوضحت في حديث تلفزيوني، ان الدولة تفتح مجال لاستيراد ​النفط​ ومساعدة مستوردي النفط حين يتم التقصير من قبلهم حين يحصل ازمة بنزين، وفي 2 كانون الاول تنتهي المناقصة ونرى نتيجتها، ونحن نتوقع نتيجة جيدة، بظل السيولة التي نملكها.

وردا على سؤال حول خفض تعرفة ​سعر البنزين​، لفتت بستاني الى ان جدول تركيبة الاسعار تأتي بحسب التسعيرة العالمية، ولن يتم اضافة اي تعرفة على المواطن بحال استوردت الدولة البنزين، ونحن قمنا بالمناقصة كي لا يتم زيادة الاسعار. واكد ان قرار استيراد البنزين يتعلق حصرا بالوزارة، ونحن اطلقنا المناقصة اليوم وننتظر النتيجة.