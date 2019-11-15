اعادة فتح السير بانفاق المطار بالاتجاهين وطريق اوزاعي الناعمة سالكة

افادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطريق على اوتوستراد ​الاوزاعي​ باتجاه خلدة نحو ​الناعمة​ سالكة و​حركة المرور​ ناشطة في المحلة. واشارت الغرفة الى اعادة فتح السير محلة انفاق المطار بالاتجاهين.

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