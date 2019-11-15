أعلنت ​وزارة الداخلية​ في بيان أنه بناء لتوجيهات وزيرة الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريا الحسن​، عقد اجتماع بين المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وبين وفد من ​جمعية مصارف لبنان​، تم في خلاله الاتفاق على اتخاذ اجراءات امنية مناسبة من اجل ضمان عمل هذا المرفق الحيوي.

وأكّدت الوزارة من جهتها التزامها بما جرى الاتفاق عليه.

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كانت هذه تفاصيل خبر التوصل إلى إجراءات أمنية لحماية البنوك بين اللواء عثمان وجمعية المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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