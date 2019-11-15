حميدتي يلتقي رئيسة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات: انتفت أسبابها تماما

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي أن العقوبات التي فرضت على السودان منذ العام 2005 من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591قد انتفت أسبابها تماما.
وأوضح الفريق لدى لقائه بمقر إقامته بالخرطوم، رئيسة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات الخاصة بالسودان وجنوب السودان جوانا فيرونيكا، مساء الخميس، أن السودان أحرز تقدما كبيرا في إرساء السلام والاستقرار بعد التغيير السياسي الذي حدث مؤخرا ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها مما يتطلب رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قوائم الإرهاب.
وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.
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