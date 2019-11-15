حميدتي يلتقي رئيسة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات: انتفت أسبابها تماما

أكد الفريق أول ​محمد حمدان​ دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي أن العقوبات التي فرضت على ​السودان​ منذ العام 2005 من قبل ​مجلس الأمن الدولي​ بموجب القرار 1591قد انتفت أسبابها تماما.

وأوضح الفريق لدى لقائه بمقر إقامته ب​الخرطوم​، رئيسة لجنة ​الأمم المتحدة​ للعقوبات الخاصة بالسودان و​جنوب السودان​ جوانا فيرونيكا، مساء الخميس، أن السودان أحرز تقدما كبيرا في إرساء ​السلام​ والاستقرار بعد التغيير السياسي الذي حدث مؤخرا ومباشرة ​الحكومة​ الانتقالية لمهامها مما يتطلب رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قوائم ​الإرهاب​.

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم ​دارفور​ غرب البلاد.