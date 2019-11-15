أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أن "موقفنا من قضية فلسطين حاسم ومبدئي ونحن ساعدنا الفلسطينيين وسنساعدهم".
وأشار خامنئي الى أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض وسيزيل الأرذال من أمثال رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو ما سيحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: موقفنا من قضية فلسطين حاسم ومبدئي ونحن ساعدنا الفلسطينيين وسنساعدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.