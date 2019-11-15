خامنئي: موقفنا من قضية فلسطين حاسم ومبدئي ونحن ساعدنا الفلسطينيين وسنساعدهم

أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ​إيران​ السيد علي خامنئي أن "موقفنا من قضية ​فلسطين​ حاسم ومبدئي ونحن ساعدنا ​الفلسطينيين​ وسنساعدهم".

وأشار خامنئي الى أن "الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض وسيزيل الأرذال من أمثال رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو ما سيحصل".