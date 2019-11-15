الجيش السوري يشرف على حقول نفطية كبرى و"طرق القوافل الأميركية"

استكمل ​الجيش السوري​ انتشاره على طول الحدود السورية التركية وصولا إلى منطقة المالكية أقصى ​شمال شرق سوريا​، مشرفا على حقول وآبار ​النفط​ في "رميلان" ومقتربا من معبر اليونسية "سيمالكا" مع ​إقليم كردستان​ ​العراق​، المستخدم في دخول ومغادرة ​القوات الأميركية​ للأراضي السورية.

وأفادت "​سبوتنيك​" ب​محافظة الحسكة​ بأن قوات الجيش السوري استكملت عمليات الانتشار على طول الحدود ​الشمال​ية لمحافظة الحسكة مع ​تركيا​ انطلاقا من بلدة الجوادية وصولا الى منطقة عين ديوار بأقصى الشمال من محافظة الحسكة في مدينة المالكية على المثلث الحدودي السوري التركي العراقي.

وأوضحت أن قوات حرس الحدود في الجيش السوري "الهجانة" تمركزت في 6 نقاط جديدة هي ​المريجات​، البستان، سويدية غربية، شمسية، حب الهوى وعين ديوار بطول يصل قرابة 60 كم على الحدود مع تركيا.

تضاف إلى الـ 60 كم التي انتشر فيها الجيش السوري انطلاقا من ​القامشلي​ وصولا إلى بلدة الجوادية ودخوله الحقل النفطي "ملاعباس" بعد غياب استمر ٧ سنوات.