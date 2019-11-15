اشار مكتب المرجع الاعلى للسيد علي السيستاني الى انه يدين الاعتداء على المتظاهرين العراقيين بالقتل أو الخطف أو الترويع كما يدين الاعتداء على قوات الأمن والممتلكات العامة والخاصة، مشددا على انه يجب محاسبة وملاحقة أي مرتكب لأعمال العنف في العراق.
واعتبر مكتب السيستاني ان عدم وجود إجراءات جدية لملاحقة الفاسدين يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية على تنفيذ مطالب المتظاهرين، واذا كان من بيدهم السلطة يظنون ان بامكانهم التعرض من استحقاقات الحقيقي بالتسويف والمماطلة فانهم واهمون.
ولفت الى ضرورة الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات وغير متحيز. معتبرا ان التدخلات الخارجية في الشأن العراقي تنذر بمخاطر كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيستاني: ندين الاعتداء على المتظاهرين العراقيين بالقتل أو الخطف أو الترويع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.