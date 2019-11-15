أسبر: البنتاغون منح عقدًا ضخمًا لمايكروسوفت "من دون تأثير خارجي"

اسماء السيد - سيول: أكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر الجمعة أن منح البنتاغون عقدا تبلغ قيمته مليارات الدولارات لمجموعة مايكروسوفت تم بشكل عادل و"بدون تأثير خارجي"، وذلك بعد اعتراض من مجموعة "أمازون".
وقال أسبر خلال زيارة لسيول إنه واثق من أن المنافسة "جرت بحرية وعدل ومن دون أي تأثير خارجي".
وتأتي تصريحات اسبر بعدما اعترضت مجموعة "أمازون" على منح وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العقد المتعلق بتخزين بيانات بتقنية السحاب وتبلغ قيمته عشرة مليارات دولار.
وقال ناطق باسم أمازون إن "جوانب عديدة من إجراءات تقييم العقد تشوبها ثغرات واضحة وأخطاء أحكام مسبقة بلا لبس، ومن المهم دراسة هذه المسائل وتصحيحها".
ويهدف العقد "البنية التحتية المشتركة للمؤسسة الدفاعية" (جوينت انتربرايز ديفانس اينفراستكتشر - جيدي) الذي تبلغ مدته عشر سنوات، إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للقوات المسلحة الأميركية في منظومة تدار بالذكاء الاصطناعي.
وأعلنت امازون أنها ابلغت محكمة الأسبوع الماضي نيتها الاعتراض على الطريقة التي أديرت بها هذه المناقصة.
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