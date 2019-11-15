شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: التخطيط تعتمد 5 ملايين جنيه لتطوير مساجد بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا بسوهاج، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وافقت على طلب كان قد تقدم به بإضافة 5 ملايين جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2019 / 2020، وذلك كدعم إضافى لخطة ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة للوزارة بغرض إحلال وتجديد عدد من المساجد التابعة للوزارة بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وكان سالم قد تقدم بطلب لوزيرة التخطيط يفيد أن هناك عددا من المساجد التابعة للوزارة بدائرة مركز طهطا تحتاج إلى أعمال أحلال وتجديد بسبب سوء حالة تلك المساجد التى تم إنشاؤها منذ سنوات طويلة، وغاب عنها أى أعمال تجديد أو ترميم، وكان ذلك مطلبا لقطاع كبير من الأهالى ورواد تلك المساجد.

وبدورها وافقت وزيرة التخطيط بإضافة مبلغ 5 ملايين جنية لميزانية وزارة الأوقاف للبدء فى تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد التى تحتاجها تلك المساجد ضمن خطة العال المالى الحالى.