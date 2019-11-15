شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: التخطيط تعتمد 5 ملايين جنيه لتطوير مساجد بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر
وكان سالم قد تقدم بطلب لوزيرة التخطيط يفيد أن هناك عددا من المساجد التابعة للوزارة بدائرة مركز طهطا تحتاج إلى أعمال أحلال وتجديد بسبب سوء حالة تلك المساجد التى تم إنشاؤها منذ سنوات طويلة، وغاب عنها أى أعمال تجديد أو ترميم، وكان ذلك مطلبا لقطاع كبير من الأهالى ورواد تلك المساجد.
وبدورها وافقت وزيرة التخطيط بإضافة مبلغ 5 ملايين جنية لميزانية وزارة الأوقاف للبدء فى تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد التى تحتاجها تلك المساجد ضمن خطة العال المالى الحالى.
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