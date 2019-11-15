"السحب بدأت تتجمع".. الأرصاد: نتوقع أمطار على القاهرة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الساعات القادمة ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أماكن متفرقة بالقاهرة الكبرى.
وأضاف "صابر" في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن السحب المنخفضة بدأت في التجمع ببعض الأماكن بالقاهرة.
وواصل: "هيئة الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، في الوقت الذي ستكون هناك أمطار غزيرة على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم".
ولفت القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد، إلى أن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى غدًا السبت يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات، مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة في حلايب وشلاتين ستنتهى الأحد بعد تحرك السحب من الجنوب ويصاحبها انخفاض درجات الحرارة.
ونصح "صابر" المواطنين، بارتداء الملابس الخريفية في هذا الأيام، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل بشكل ملحوظ.
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