أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من طلبة وطالبات إحدى المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبلت أكاديمية الشرطة، عدداً من طلبة وطالبات إحدى المدارس، وقام الطلبة بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على منشآت الأكاديمية.

كما شاهد الطلاب الزائرون جانباً من التدريبات لضباط وطلبة كلية الشرطة، منها عروض الخيالة ورياضة الكلة، بالإضافة إلى عروض الإدارة العامة لتدريب الكلاب على أعمال الأمن، والعديد من العروض الترفيهية الأخرى.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالزيارة مؤكدين رغبتهم في تكرارها كما تقدم المشرفين المرافقين للطلاب الشكر لرجال الشرطة على تلك الزيارة التي تساهم في تنمية قيم الولاء والانتماء لدى النشئ وتنمية شخصيتهم.