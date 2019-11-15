تحذير حكومي لمنع الاقتراب من أعمدة الكهرباء خلال الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والمحافظات؛ برفع درجة الاستعداد ومتابعة الأحوال الجوية والتواصل بصورة دائمة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لسرعة التعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها، وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة.

وطالب الوزير -في بيان اليوم- بالمتابعة المستمرة لكافة تقارير جهات الرصد والإنذار المبكر (مركز التنبؤات بمعهد الموارد المائية - هيئة الأرصاد الجوية - مركز التنبؤ بفيضان النيل).

وطالب الوزير، المحافظين، بإصدار بيانات تحذيرية للمواطنين في المحافظات وتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة.

كما وجه الوزير بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها وموافاة الوزارة بتقرير أسبوعي عما تم تنفيذه لعدم تكرار تلك الحوادث، مشددا على ضرورة مراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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كما طالب "شعراوي" من المحافظات المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها بضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها في حالة تأهب للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة، وسرعة التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وأكد أن غرفة عمليات الوزارة ستواصل العمل بكامل طاقتها ولتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات.

كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي: رقم "الواتس أب " وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع "فيسبوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.com/sotakmasmwo)، ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكتروني: ([email protected]).

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