ضبط 23 طن سلع غذائية فاسدة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 23 طنًا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزنين وثلاجة بمنطقتي الرمل والجمرك. وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام مسئولي مخزنين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وثلاجة تبريد بدائرة قسم شرطة الجمرك، بحيازة وتجميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية. Advertisements استهدفت حملة أمنية المخازن المشار إليه، وعثر على 17 طن و965 كيلو جرام بقوليات وتوابل، و4 أطنان مكرونة، وطن و297 كيلو جرام منتجات ألبان ولانشون. وتبين من تقرير مفتشي الأغذية أن جميع السلع الغذائية المضبوطة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. تحررت المحاضر اللازمة بقسمي شرطة ثان الرمل والجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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