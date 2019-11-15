ضمن الموجة الـ 14.. استرداد 3700 متر من أراضي الآثار بالإسكندرية - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.

ووفقا للدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، تشمل الموجة الـ 14 جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقم واضعي اليد عليها بسداد رسوم الفحص أو المعاينة.

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ومن جانبها، قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم الجمعة، إن الحملة استهدفت تنفيذ 6 قرارات إزالة بمقابر البلاتين ومنطقة ماريا الغربية الأثرية بقرية بهيج والساحل.

وأضافت رئيس مدينة برج العرب، أن الحملة نجحت في استرداد نحو 3 آلاف و677 مترا من أراضي الدولة المملوكة لهيئة الآثار، مؤكدة استمرار الحملات لعودة حق الدولة.

بينما أوضح المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان، أن الحملة الأولى ضمن الموجة الـ 14 شملت تنفيذ 6 قرارات إزالة واسترداد 1700 متر من أراضي الدولة.