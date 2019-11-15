وزارة التعليم العالي الجزائرية تقرر تجميد التربصات الجامعية في تونس " بصفة فورية"

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية ، تجميد التربصات الجامعية قصيرة المدى إلى تونس والمغرب بصفة فورية، دون توضيح الأسباب وراء القرار المفاجئ الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، بحسب صحيفة " الشروق " الجزائري مساء أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2019 .
و نقلت الصحيفة عن مصادر جامعية، أن الوزارة عللت خطوتها بأن المستفيدين من تلك التربصات صاروا يذهبون للسياحة فقط دون التحصيل العلمي.
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