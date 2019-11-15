إيطاليا تعلن عن تنظيم وزاري لدول الجوار الليبي على هامش منتدى حوار المتوسط

وكالات- أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أمس الاربعاء 13 نوفمبر 2019 عن إجتماع لدول الجوار الليبي على هامش منتدى الحوار المتوسطي، الذي تنظمه وزارته سنويا، والمقرر أن يلتئم هذا العام خلال الأيام 5-7 من ديسمبر المقبل.

وقال دي مايو خلال جلسة إستماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية في النواب والشيوخ، إنه في مواجهة الأزمة الليبية، إن هدفنا هو “تحقيق الاستقرار” في البلاد ، موضحًا أن العمل الإيطالي يجري على خطين رئيسيين: “تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة”، عبر مبعوث الامين العام، غسان سلامة.