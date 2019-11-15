الشرطة العسكرية الروسية تبدأ تأمين مطار شمال سوريا

بدأت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا، اليوم الجمعة، تأمين مطار بالقرب من مدينة كوباني شمال سوريا، حيث كانت القوات الأمريكية منتشرة هناك.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أحد كبار مفتشي الشرطة العسكرية الروسية قوله في تصريح للصحفيين "بدأت وحدتنا في تأمين المطار والقاعدة العسكرية من خلال دوريات في المناطق المحيطة بهما، حيث تقوم قوات الشرطة الروسية حاليا

بتفقد المنشأة لتأمينها بحثًا عن أية عبوات ناسفة لإزالتها.وقالت مصادر عسكرية روسية إن منشآت البنية التحتية في القاعدة العسكرية، تشير إلى اعتزام القوات الأمريكية البقاء لفترة طويلة.جدير بالذكر أن القوات الحكومية السورية سيطرت في وقت سابق على المطار، الذي استخدمته الولايات المتحدة لتوصيل مساعدات عسكرية لما تطلق عليه اسم "المعارضة السورية المعتدلة" وغادرت القوات الأمريكية المطار على عجل أمس الأول ونشرت قوات الفضاء الروسية طائراتها المروحية هناك، بينما بدأ ضباط الشرطة العسكرية في تأمين المنطقة وحراستها.يذكر أنه منذ 23 أكتوبر الماضي ، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في المنطقة الآمنة بعمق 10 كيلومترات على قطاعات جرابلس كوران وقامشلي فقيرة وقامشلي سيمالكا، عملا بالمذكرة الروسية-التركية الذي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي مؤخرا.