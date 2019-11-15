إندونيسيا: زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر مالوكو

ضرب زلزال اليوم الجمعة بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر جزر مالوكو الشمالية وسولاويسي الشمالية بإندونيسيا. وقالت إدارة الأرصاد الجوية الإندونيسية في بيان أوردته وكالة أنباء انتارا الإندونيسية إن الهزة تمركزت على بعد 137 كيلومترًا شمال غرب جيلولو-مالوكو الشمالية على عمق 10 كيلومترات في بحر مالوكو وتم تسجيل بعدها 26 هزة ارتدادية بلغت قوتها أقل من 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف البيان أنه حتى الآن لم تكن هناك أي معلومات حول أضرار في الممتلكات أو خسائر في الأرواح. انتارا الإندونيسية إن الهزة تمركزت على بعد 137 كيلومترًا شمال غرب جيلولو-مالوكو الشمالية على عمق 10 كيلومترات في بحر مالوكو وتم تسجيل بعدها 26 هزة ارتدادية بلغت قوتها أقل من 5.9 درجة على مقياس ريختر.وأضاف البيان أنه حتى الآن لم تكن هناك أي معلومات حول أضرار في الممتلكات أو خسائر في الأرواح.

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