الصفدي لم يسمى رئيسًا للحكومة اللبنانية الجديدة حتى الآن

كشف مصدر مقرب من محمد الصفدي إنّ "تسمية رئيس الحكومة الجديدة تتم خلال الاستشارات النيابية الملزمة احتراماً للدستور والموقع". وأكد أنّ "أي حكومة يجب أن تلبّي تطلعات الناس ومطالبهم".
وفيما لم يصدر عن الحريري أيّ شيء رسمي حول تسميته الصفدي، قالت مصادر اطلعت على ما دار في الإجتماع أنّ الحريري اختاره من بين مجموعة أسماء طرحت خلال
وعلمت مصادر اخري انّ المشاورات التي تسارعت في الساعات الاخيرة، كانت قد لامست بعض الإيجابيات التي يمكن ان تفضي الى ولادة حكومية في وقت قريب جداً.
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