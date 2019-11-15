كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع العراقية تصدر توضيحا هاما بشأن "طرف ثالث" لاستهداف المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، توضيح حول ما صرح به وزيرها نجاح الشمري، عن وجود "طرف ثالث" يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم.

وذكرت الوزارة في البيان لها، أن ما يقصده الشمري ممن وصفهم في تصريحه بـ"الطرف الثالث"، الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء الشعب العراقي من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأضاف البيان، أن وزارة الدفاع العراقية تبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة.

وقال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس، أن هناك "طرفا ثالثا" يقوم بقتل المتظاهرين في العراق، وذلك في معرض تعليقه عن سقوط ضحايا خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير الوظائف ومكافحة الفساد.