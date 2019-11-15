الأسود ضد موريتانيا.. “المرابطون” يدخلون الملعب مجانا

سيكون الدخول لمباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الموريتاني، اليوم الجمعة، برسم أولى جولات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021، بالمجان بالنسبة لأنصار منتخب “المرابطين”.

وأكد الحساب الرسمي للجامعة الموريتانية للعبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن الجمهور الموريتاني يكفيه الادلاء بجواز سفره لرجال الأمن بالبوابة رقم 5، بملعب مولاي عبد ﷲ، بالرباط، الذي سيحتضن المواجهة، وذلك للتأكد من هويته.

وتعتبر مباراة موريتانيا، أول مواجهة رسمية للمدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، مع المنتخب الوطني، منذ التعاقد معه الصيف الماضي، خلفا للفرنسي هيرفي رونار.

وخاض خاليلوزيتش، أربع لقاءات ودية مع الأسود، ضد منتخبات بوركينافاسو، والنيجر، وليبيا، ثم الغابون، حيث تغلب على النيجر، وتعادل مع المنتخبين البوركينابي، والليبي، بينما مني بالهزيمة ضد الفهود الغابونية.

يذكر أن المباراة الأولى عن هذه المجموعة، انتهت أمس الأربعاء، بفوز منتخب إفريقيا الوسطى بثنائية نظيفة على بوروندي.