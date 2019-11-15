توقعات طقس الجمعة : جو بارد مع تساقطات ثلجية بعدد من المناطق

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي إلى أحيانا غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و6 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 6 و13 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و20 درجة بسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 01 و08 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية، وما بين 15 و22 درجة بالسهول الوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و28 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.