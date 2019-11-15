مانشستر سيتي يحفز رياض محرز قبل مشاركته مع الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استغل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خوض نجمه الجزائري رياض محرز، مباراة مع منتخب بلاده مساء الخميس ضد زامبيا ليذكره بتألقه مع السيتيزنز.

ويلعب محرز مباراة الخضر ضد المنتخب الزامبي في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021"، على ملعب مصطفى تشاكر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كلا من زيمبابوي وبوتسوانا.





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ونشر السيتي عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية مقطع فيديو قصير لهدف سجله محرز في شباك إيفرتون من ركلة حرة، معلقا: "قبل مباراته الأولى مع الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا، لنتذكر سويا الهدف الرائع لنجمنا رياض محرز في إيفرتون".

واستغل حساب الفريق السماوي، التعليق الشهير للمعلق الجزائري حفيظ دراجي على هدف محرز في مرمى نيجيريا بالدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا قائلا: "حطها في الجول يا رياض"، وذلك عندما سدد محرز ركلة حرة في الوقت القاتل ببراعة فائقة محرزا هدف التأهل للنهائي.

ويبدأ محاربو الصحراء مشوار التأهل لأمم أفريقيا، حيث يرغب فريق المدرب جمال بلماضي في الدفاع عن لقبه الذي حققه بالنسخة الماضية "مصر 2019".