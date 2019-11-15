الإمارات ونيوزيلندا تبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث مسؤولون إماراتيون ونيوزيلنديون العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية في العاصمة ويلينغتون.

ترأس الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور صالح أحمد السويدي سفير الإمارات لدى نيوزيلندا، وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة.

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من الجانب النيوزيلندي، ترأس كريس سييد وكيل وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية المباحثات بحضور ستيورات هورن مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا.

‎وجرى خلال المشاورات بحث التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين والمستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، كما بحث الجانبان عددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقد خليفة شاهين المرر، على هامش المشاورات، ندوة سياسية في البرلمان النيوزيلندي حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى الوفد الإماراتي ميغن وودز، وزيرة الطاقة والموارد، ووزيرة البحوث والعلوم والابتكار، ولجنة الصداقة البرلمانية النيوزيلندية للشرق الأوسط.