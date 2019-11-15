تشيلي.. استفتاء في الربيع لاحتواء خريف الغضب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس مجلس الشيوخ التشيلي خايمي كوينتانا أن استفتاء سينظم في أبريل/ نيسان 2020 في تشيلي لمراجعة الدستور الموروث من عهد الجنرال المستبد أوجستو بينوشيه (1973-1990)، في حين تشهد البلاد أزمة اجتماعية عنيفة منذ نحو شهر.



وبعد ساعات من المفاوضات في البرلمان، وقع التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة الرئيسية "اتفاقا من أجل السلام ودستور جديد"، يقضي بتنظيم استفتاء حول مسألتين؛ تتعلق أولاهما بمراجعة الدستور أو عدم مراجعته، وفي حال الموافقة على تعديله، حول طريقة القيام بذلك.

ونظم المتظاهرون المناهضون للحكومة في تشيلي، الخميس، مظاهرات جديدة، في الوقت الذي كانت تستعد فيه الحكومة لإجراء إصلاح دستوري في محاولة لإنهاء ما يقرب من شهر من الاحتجاجات.

كان رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا قد ألغى في وقت سابق زيادة في أسعار تذاكر المترو، التي تسببت في إشعال الموجة الأولى من الاحتجاج، وأعلن عن تدابير مثل الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية والضرائب المرتفعة على الأثرياء.. لكن الإجراءات لم تهدئ المتظاهرين، وقبل بينيرا أخيراً بمطالبهم بالإصلاح الدستوري.