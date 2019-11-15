صحيفة: الأمة لم تغب قضاياها وتحدياتها يوماً عن اهتمامات الإمارات ومصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة: الأمة لم تغب قضاياها وتحدياتها يوما عن اهتمامات الإمارات ومصر

الجمعة 15 نوفمبر 2019

أبو ظبي/القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان "يداً بيد مع مصر" ان لقاء القمة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توج بتأكيد الثوابت التي تميز مسيرة البلدين الشقيقين، والإرث التاريخي الراسخ على المستويين الرسمي والشعبي، من حتمية المسار والمصير المشترك، والمساعي التي تجسد العزيمة القوية في كل ما يستهدف خير الشعبين الشقيقين.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" - "والجهود النابعة من إرادة قوية لقيادتي البلدين وتطابق في جميع الملفات، السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وسبل مواجهة التحديات لأمن وسلامة واستقرار المنطقة العربية برمتها.

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و اضافت الصحيفة ان المجالات التنموية حاضرة بقوة في استراتيجية تعزيز التعاون، ومن هنا أتى تأسيس منصة استثمارية استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار، بهدف إنجاز مشاريع ذات طابع حيوي يكون لها الكثير من الفوائد والمزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في مصلحة البلدين وترفد جهود التعاون البناء في المجالات كافة.

وتابعت "الأخوة التي تميز العلاقات والمسيرة التاريخية بين البلدين، انعكست إيجاباً على كافة المستويات، كونها تستند إلى الثقة والتفاهم والمصير المشترك، كما أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: " العلاقات تستند إلى إرث ثري وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية" وتأكيد سموه أن " السنوات الماضية أثبتت متانة العلاقات المشتركة وخصوصيتها".

وشددت صحيفة الوطن في ختام افتتاحيتها على ان العلاقات الإماراتية المصرية كانت ولا تزال وستبقى مثالاً للتعاون الأخوي القائم على حتمية وحدة المسار والمصير، والنابعة من تعزيز التعاون في كل ما يكون في صالح الدولتين والأمة التي لم تغب قضاياها وتحدياتها يوماً عن اهتمامات الإمارات ومصر.