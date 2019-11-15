CNN: جرحى في إطلاق نار في مدرسة في لوس أنجلوس الأميركية

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن 6 أشخاص على الاقل أصيبوا في ​إطلاق نار​ في مدرسة في ​لوس أنجلوس​ الأميركية.

وفي التفاصيل أن مراهقا أقدم في يوم عيد ميلاده السادس عشر، على إطلاق النّار في ملعب مدرسته الثانويّة بشمال لوس أنجلوس، ما أدّى إلى مقتل اثنين من رفاقه وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يُحاول الانتحار.

ولفت كنت فيغنر، من مكتب الشريف في لوس أنجليس، خلال مؤتمر صحافي، إلى انّ عناصر الشرطة توجّهوا إلى مكان الواقعة بعد دقيقتين من حصولها، ليجدوا في الملعب "ستّة أشخاص مصابين بطلقات ناريّة، جميعهم طلاب ثانويّون".