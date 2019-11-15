الغارديان: اميركا هي أكثر دول العالم ميلا للحرب وبريطانيا في المرتبة الثانية

اشارت صحيفة"الغارديان" في مقال يتساءل فيه عن الحروب التي تخوضها الدول الغربية دون أن تكون أمام تهديد حقيقي، الى "أن ​الولايات المتحدة​ هي أكثر دول ​العالم​ ميلا للحرب وأكثرها تعصبا للهوية الوطنية. فالناس في ​أميركا​ يرفعون العلم الأميركي في كل مكان، ويرون الأعداء في كل مكان أيضا. فالرئيس ترامب تعرض لانتقادات واتهم بالخيانة حتى من أنصاره عندما أعلن سحب قواته من ​سوريا​.

أما ​الدولة​ الثانية في ترتيب الدول الأكثر ميلا إلى الحرب فهي ​بريطانيا​، حسب الصحيفة، وإن كانت أقل بكثير من الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الأميركيين يواصلون حرب الحادي عشر من أيلول بعد 18 عاما من شروعهم فيها. ويخوضون المعارك في ​أفغانستان​ و​العراق​ وسوريا. وكذلك تفعل بريطانيا بطريقة غير مباشرة. ومع هذا رأت انه ليس هناك أي مؤشر مهما كان بسيطا على قرب "الانتصار" في هذه الحروب.

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وذكرت أن الرؤساء الأميركيين الثلاثة ​جورج بوش​ و​باراك أوباما​ و​دونالد ترامب​ كلهم عبروا عن عدم تحمسهم للحرب قبل أن يصلوا إلى الحكم. ولكنهم دعموها عندما استلموا ​السلطة​. ولكن يبدو أن الأمور بدأت تتغير. فقد بين استطلاع للرأي أن 62 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن حرب أفغانستان "لم تكن ضرورية"، ويرى 59 في المئة منهم أن حرب العراق أيضا "لم تكن ضرورية"، وكذلك يرى 58 من الأميركيين الحرب في سوريا. وبين استطلاع الرأي أن قدماء المحاربين أكثر اعتراضا على هذه الحروب.

وتشير استطلاعات الرأي في بريطانيا الى أن دعم التدخل في ​الشرق الأوسط​ تراجع من الثلثين إلى الثلث منذ 2003، وهو ما حدث في الولايات المتحدة أيضا. ولكن لا أحد من المتنافسين في ​الانتخابات​ البريطانية حاليا تحدث عن سحب ​القوات​ البريطانية الموجودة في الخارج، وكأن الديمقراطية أصبحت عاجزة عن تقدير ثمن تبعات هذه الحروب.

ولفتت الى أن حروب 11 ايلول تعد من أكثر الحروب دموية وفظاعة في التاريخ، ومع ذلك فإن الحكومات البريطانية المتعاقبة لا تزال تردد علينا تبريرات سخيفة مثل "حماية شوارعنا من ​الإرهاب​"، في حين أن العكس هو الصحيح. فالاعتقاد بأن الرأي العام و​القيادة​ العسكرية مع الجنود غير صحيح. ففي عام 2004 تحدى اللورد برامل، الذي كان الجندي المثالي عند ثاتشر ​الحكومة​ بأن تثبت له حرب العراق لابد منها، بل إنه وصفها بأنها حرب غير قانونية وغير أخلاقية أيضا.