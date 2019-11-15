رئيس ليتوانيا يعفو عن جاسوسين روسيين

أصدر الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا عفوا عن روسيين مسجونين في فيلنيوس بعد إدانتهما بالتجسس، حسبما ورد في بيان رسمي، ما يمهد الطريق لتبادل ممكن لجواسيس مع موسكو.

ووقع ناوسيدا مرسوم العفو عن نيكولاي فيليبشينكو وسيرغي موسيينكو اللذين يمضيان عقوبة بالسجن ويمكن أن تشملهما عملية تبادل مقابل ليتوانيين هما يفغيني ماتايتيس وارستيداس تاموسايتيسك والنروجي فرودي بيرغ. ويمضي هؤلاء الثلاثة عقوبات بالسجن في روسيا بتهمة التجسس.