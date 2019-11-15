سلطات إيران تنفي حدوث أي اضطرابات أو أعمال شغب أو هجمات على محطات الوقود

نفت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تعرض أي من محطات الوقود في البلاد إلى هجمات بعد قرار رفع الأسعار البنزين، مشيرة الى أن الظروف في محطات الوقود عادية وإن الخطة الجديدة تسير بشكل مناسب من دون أي حوادث تذكر.
واتهمت الشركة قنوات فضائية معارضة ببث أفلام وصور ملفقة، مضيفة أنها تسعى إلى إحداث الفوضى والاضطرابات في البلاد.
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