برلمان تشيلي يدعو إلى استفتاء لمراجعة دستور بينوشيه

أعلن رئيس مجلس الشيوخ ال​تشيلي​ خايمي كوينتانا أن استفتاء سينظم في نيسان 2020 في تشيلي لمراجعة الدستور الموروث من عهد الجنرال المستبد أوغستو بينوشيه (1973-1990)، بينما تشهد البلاد أزمة اجتماعية عنيفة منذ نحو شهر.

وبعد ساعات من المفاوضات في البرلمان، وقع التحالف الحكومي وأحزاب المعارضة الرئيسية "اتفاقا من أجل السلام ودستور جديد"، يقضي بتنظيم استفتاء حول مسألتين، يتعلق أولهما بمراجعة الدستور أو عدم مراجعته، وفي حال الموافقة على تعديله، حول طريقة القيام بذلك.