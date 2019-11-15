أعلنت السلطات البلجيكية أنها "لم تعد قادرة على استيعاب ​اللاجئين​ بسبب كثرة طالبي اللجوء وامتلاء الأماكن المخصصة لهم".

وأكد الجهاز الخاص بالمسائل الاجتماعية و​الهجرة​ أن "الهيئة ​الفدرالية​ المكلفة باستقبال اللاجئين باتت تواجه مشكلة إيجاد أماكن لإيواء اللاجئين".

ودفعت هذه الظروف ​مجلس الوزراء​ إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لدعم الأجهزة المكلفة بقبول اللاجئين وتوزيعهم على مراكز اللجوء، أهمها انتداب موظفين إضافيين، وإمكانية مطالبة ​القطاع الخاص​ بتقديم المساعدة، والتسريع بدراسة طلبات منح اللجوء لتجنب تكدّس الطلبات.

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات بلجيكا تعلن عدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين وتتخذ إجراءات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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