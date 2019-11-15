ابو الحسن: حياة المرضى بعهدة كل المسؤولين المعنيين

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعدما وردنا ان بعض ​المستشفيات​ بدأت بالتوقف عن توفير العلاجات الكيميائية لمرضى ​السرطان​ وان هذا الأمر سيزداد تفاقما بسبب شح الأموال، فإننا نضع هذا الأمر بعهدة كل المسؤولين المعنيين، فحياة المرضى من مسؤوليتهم، وعلى جميع ​الهيئات الضامنة​ ان تبادر فورا لتسديد مستحقات المستشفيات".

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