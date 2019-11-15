عبدالله: فشل السلطة في إدارة ومعالجة الازمة يثبت عجز هذا النظام

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "فشل السلطة في إدارة ومعالجة الازمة التي يمر بها ​لبنان​، مع بروز عنصر اساسي في المعادلة، اي الانتفاضة الوطنية، يثبت عجز هذا النظام الطائفي عن مواكبة التطورات والأحداث واعتماده ​سياسة​ النعامة". وقال: "لا تصادروا صوت الناس، نفذوا ​الدستور​، التكليف قبل التأليف، وتبريراتكم هزيلة".

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