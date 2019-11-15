النشرة: الهدوء التام يسود مدينة صيدا وبعض المدارس الخاصة فتحت أبوابها

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الهدوء التام يسود المدينة، وفتحت بعض ​المدارس الخاصة​ أبوابها مقابل اقفال الاغلبية بسبب العطلة الاسبوعية يوم الجمعة، واستمرت ​المصارف​ في اقفالها بسبب ​اضراب​ نقابة الموظفين. وبقي تقاطع "ايليا" مقفلا باتجاهاتها الأربعة، فيما يسير ​الجيش​ يسير دوريات في الشوارع

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