لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في العادة اذا كان الخيار بين الاصلي والتقليد نختار الاصلي... المشكلة اذا كان الاصلي لا يستطيع ان يتمم المهمة كيف يمكنهم أن يقنعونا بالنسخة المقلدة والرديئة؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: اذا كان الاصلي لا يستطيع ان يتمم المهمة كيف يمكنهم اقناعنا بالنسخة المقلدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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