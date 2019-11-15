نقابة موظفي شركات الخلوي:سلمنا ما يلزم من بطاقات التشريج العائدة لشركة تاتش للوكلاء

اعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في ​لبنان​ عن تسليم ما يلزم من بطاقات التشريج العائدة ل​شركة تاتش​ للوكلاء المعتمدين، مؤكدة استمرارها في الاضراب المفتوح الى حين تحقيق كل المطالب.

واشارت النقابة في بيان الى انه "وبالرغم من إضرابها المستمر لليوم الثالث على التوالي وتحسسا منها للمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقنا جميعا، وكبادرة حسن نية وتفاديا لاي ارتفاع في اسعار بطاقات التشريج العائدة لشركة تاتش، بادرنا اليوم الى تسليم ما يلزم من هذه البطاقات للوكلاء المعتمدين. ونؤكد مجددا اننا مستمرون في اضرابنا المفتوح الى حين تحقيق كل المطالب".

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