النشرة: شبان أطلقوا النار تجاه احد الكروم في حبوش ما أدى لاندلاع حريق بالمكان

أفاد مراسل "​النشرة​ " أن مجهولين اقدموا مساء أمس من داخل ​سيارة​ مجهولة على ​إطلاق النار​ باتجاه احد الكروم في منطقة السهل في بلدة حبوش -​النبطية​ وتابعت خط سيرها بإتجاه ​كفررمان​ -النبطية ، وتسبب الرصاص باشعال حريق، وحضرت عناصر من ​الدفاع المدني​ من مركز النبطية وعملوا على إخماد الحريق، كما حضرت دوريات من مختلف ​الأجهزة الأمنية​ وباشرت التحقيق بالحادث.

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