أفادت غرفة التحكم المروري عن تحويل السير من خلدة باتجاه الاوزاعي وحركة المرور خانقة من نفق الكوستابرافا باتجاه الاوزاعي، مبينة أن الطريق على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة نحو الناعمة سالكة و حركة المرور ناشطة في المحلة.
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