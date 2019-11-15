تحويل السير من خلدة باتجاه الاوزاعي وحركة المرور خانقة من نفق الكوستابرافا باتجاه الاوزاعي

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن تحويل السير من خلدة باتجاه ​الاوزاعي​ و​حركة المرور​ خانقة من نفق ​الكوستابرافا​ باتجاه الاوزاعي، مبينة أن الطريق على اوتوستراد الاوزاعي باتجاه خلدة نحو الناعمة سالكة و حركة المرور ناشطة في المحلة.

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