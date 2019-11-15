اعتقال إيراني في السويد بتهمة "قتل جماعي لآلاف السجناء"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images المسؤول الإيراني المعتقل نفذ عمليات إعدام جماعي في سجن كاراج بأوامر مباشرة من الخميني

اعتقلت السويد مسؤولا إيرانيا سابقا للاشتباه في تورطه في عمليات قتل جماعي وإعدام سجناء إيرانيين في أعقاب الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأمرت محكمة سويدية باحتجاز مواطن إيراني، لم تعلن اسمه، للاشتباه في تورطه في جرائم قتل جماعي وإعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران صيف عام 1988.

واعتقلت السلطات السويدية المواطن الإيراني بعد وصوله إلى مطار في العاصمة ستوكهولم لزيارة أقاربه.

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مراجعة أممية تنتقد بشدة السجل المصري في مجال حقوق الإنسان انتقدت مراجعة أجرتها الأمم المتحدة بشدة مصر بسبب سجلها في حقوق الإنسان الأربعاء، وأعرب دبلوماسيون عن مخاوفهم من ظروف اعتقال السجناء وتناقص الحريات في البلد الذي شهد مؤخراً تظاهرات معارضة للرئيس والطبقة السياسية الحاكمة. وخلال ما يسمى "المراجعة الدورية العالمية"، التي تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، كل أربع سنوات تقريباً، أعرب ممثلون من مجموعة واسعة من الدول عن قلقهم بشان انتهاكات خطيرة تجري في مصر. وأعرب العديد عن قلقهم بشأن مزاعم بممارسة التعذيب وعمليات القتل التعسفية والاختفاءات القسرية، إضافة إلى مخاوف بشأن محاكمات جماعية وظروف اعتقال سيئة والتمييز ضد المرأة، وتطبيق عقوبة الاعدام. ولكن المخاوف تركزت على تناقص فضاء المجتمع المدني في البلاد، بعد اعتقال نحو 4000 شخص من بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعيون وصحافيون، في موجة من الاعتقالات بعد تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أيلول/سبتمبر الفائت. وواجه السيسي إدانة دولية لقمعه منظمات المجتمع المدني منذ توليه السلطة في 2014، أي بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقال السفير البريطاني بيثويت "لا نزال قلقين بشأن القيود على المدافعين عن حقوق الإنسان بما فيها الاعتقالات وحظر السفر، وتجميد الأصول، والقيود على حرية التعبير، والتجمع السلمي والانتماء". ودعت سفير السويد فيرونيكا بارد مصر إلى "وقف تقييد فضاء المجتمع المدني من خلال تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر وفترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة، والأعداد المتزايدة من الاعتقالات". كما أعرب عدد من الدبلوماسيين عن قلقهم الأربعاء بشأن ظروف الاعتقال في مصر وسط اتهامات جماعات حقوقية للسلطات المصرية بممارسة التعذيب، واكتظاظ السجون والإهمال الطبي فيها. بالصور: مصر تفتح أبواب سجن طرة للاعلام ردا على اتهامات بانتهاكات حقوقية وذكرت مجموعة من خبراء الحقوق المستقلين أن وفاة مرسي الذي احتجز في سجن طرة لمدة خمس سنوات، يمكن أن ترقى إلى " قتل تعسفي سمحت به الدولة ". المعارض المصري محمد علي: كل أطياف المعارضة بالخارج اتفقت معي وهذه لم تحدث من قبل كما أثارت العديد من الدول مسألة وفاة مرسي، حيث دعا ممثل تركيا مصر إلى "ضمان إجراء تحقيق سريع ومحايد ودقيق وشفاف من قبل جهة مستقلة لتوضيح اسباب وفاة" مرسي. Euronews (Ar)

شاهد: مسلح يطلق النار أثناء الاحتجاجات شمال بيروت والأمن يوقفه أطلق مسلح النار على مجموعة من المتظاهرين في بلدة جل الديب شمال العاصمة اللبنانية بيروت حيث جرت مواجهات بين المحتجين على سياسة الحكومة اللبنانية وآخرين يرفضون استمرار المظاهرات. ويظهر الفيديو مسلحا بلباس مدني وهو يطلق النار بالهواء، لكن قوات الأمن تمكنت من القاء القبض عليه. وجرت مواجهات في بلدة جل الديب اليوم الأربعاء عندما هاجم نحو عشرين رجلاً المتظاهرين الذين كانوا يغلقون الطريق، واستخدمت في هذه المواجهات الحجارة والعصي ما أدى الى جرح رجل بشكل طفيف جراء اصابته بحجر برأسه. وارتفعت حدة الاحتجاجات، التي ترافقت مع اغلاق مكثف للطرقات في عدد من المناطق والمدن اللبنانية، على أثر مداخلة متلفزة للرئيس اللبناني ميشيل عون دعا فيها الى وقف الاحتجاجات، ورد المتظاهرون على هذه الدعوة بمواصلة تحركاتهم. ولا تزال معظم مناطق لبنان مشلولة بشكل تام بسبب الاحتجاجات على فساد النخبة الحاكمة وعدم قدرتها على تأمين الخدمات العامة وإنقاذ الاقتصاد المتداعي في البلاد، وهو واحد من أكثر البلدان مديونيةً في العالم. اللبنانيون يقطعون الطرق الرئيسية مجدداً ويتظاهرون قرب القصر الرئاسي Euronews (Ar)

شاهد: السهام والرماح وغيرها.. أسلحة المتظاهرين الجديدة في هونغ كونغ كثّف المتظاهرون المدافعون عن الديمقراطية تحرّكهم في إطار حملة تشمل قطع الطرقات والقيام بعمليات تخريب في أنحاء هونغ كونغ شلّت المدينة التي تعد مركزاً ماليًا دوليًا هذا الأسبوع وتسببت بعنف اعتبر الأسوأ منذ بدأت الاضطرابات قبل خمسة أشهر. وأجبرت المرحلة الجديدة التي دخلتها الأزمة المدارس ومراكز التسوق على إغلاق أبوابها وتسببت بتوقف أجزاء كبيرة من شبكة القطارات الحيوية ودفعت الشرطة للتحذير من أن المدينة "على حافة الانهيار بالكامل". وأكدت الصين التي تواجه أكبر تحدٍ لسلطتها على المنطقة منذ أن أعادتها بريطانيا في 1997 أنها لن ترضخ للضغوط ولوّحت بإجراءات أمنية أكثر تشدداً. واستيقظ أهالي أجزاء واسعة من هونغ كونغ الأربعاء على مشهد بات معتاداً بشكل أكبر بالنسبة لهم حيث استخدم المتظاهرون الطوب والدراجات والهوائية والأرائك وغيرها لإغلاق الطرقات. وتم تعليق العديد من خطوط شبكة القطارات التي يستخدمها يوميا أكثر من نصف سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 ملايين، جرّاء أعمال التخريب ما دفع العديد من الموظفين للبقاء في منازلهم. وتأثّرت كذلك عشرات من مسارات الحافلات. وفي هذه الأثناء، انخرط متظاهرون ارتدوا أقنعة وملابس سوداء اللون في صدامات في حرم الجامعات بعد مواجهات الثلاثاء تواصلت طوال الليل، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفي تأكيد على تنامي المخاوف الأمنية، بدأ الكثير من الطلاب القادمين من البر الرئيسي الصيني الفرار من هونغ كونغ على متن حافلات وقوارب عائدين إلى مناطقهم، وفق ما أفادت الشرطة والجامعات. ولم يتضح بعد عدد الطلاب الذين كانوا يغادرون الأربعاء رغم أن لقطات تلفزيونية أظهرت عشرات الطلاب وقد اصطفوا عند مرفأ للعبارات في هونغ كونغ يعتقد أنهم كانوا ينتظرون الصعود على متن قوارب للشرطة ليتم نقلهم. وتندرج هذه الفوضى في إطار استراتيجية الحركة الاحتجاجية الجديدة التي تقضي بأن تستهدف مجموعات صغيرة من المتظاهرين أكبر عدد ممكن من مرافق المدينة لتعطيل الحركة بأقصى درجة واستنزاف الشرطة. واقتصرت تحرّكات المتظاهرين حتى هذا الأسبوع بمعظمها على فترات المساء وعطل نهاية الأسبوع. إلا أن الحملة انطلقت بمحاولة لإغلاق شبكة القطارات وتنفيذ إضراب على نطاق المدينة الاثنين. وتصاعدت حدة التوتر الاثنين مع إطلاق شرطي النار على متظاهر أعزل يبلغ من العمر 21 عاما، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة. وكانت تلك الحالة الثالثة المؤكدة لإطلاق شرطي الرصاص الحي على شخص منذ بدأت الاضطرابات في يونيو-حزيران. للمزيد: شاهد: مظاهرات هونغ كونغ تتحول إلى أعمال شغب المظاهرات الاحتجاجية تشلّ هونغ كونغ ورئيسة السلطة التنفيذية تدين "مثيري الشغب" وزادت عملية إطلاق النار التي تم بثها بشكل حي عبر فيسبوك من غضب المتظاهرين حيال ما اعتبروه إفراط الشرطة باستخدام العنف، لكن تتفاقم المخاوف في الوقت ذاته حيال لجوء المتظاهرين للعنف كذلك بشكل متزايد. وصبّ شخص مقنّع الإثنين سائلاً قابلاً للاشتعال على رجل يبلغ من العمر 59 عاما بينما كان يجري مناقشات مع المتظاهرين وأضرم فيه النيران، ما استدعى نقله للمستشفى وهو في حالة خطيرة. تم إلغاء واحدة من أشهر النشاطات الخيرية الأربعاء في هونغ كونغ نتيجة التظاهرات، وفق ما أفاد المنظمون، وكان من المفترض أن تجري "أوكسفام تريلووكر" التي يقطع المشاركون فيها مسافة مائة كيلومتر الجمعة. وعادة تجذب هذه المناسبة نحو خمسة آلاف متنافس إضافة إلى الفرق المشجعة لهم. وقال بيان على الموقع الإلكتروني للسباق: "في ضوء التطورات الأخيرة ومشاكل النقل وبهدف ضمان سلامة أكثر من عشرة آلاف مشارك وفريق مشجع ومتطوع وبعد تفكير طويل، اتّخذنا القرار الصعب للغاية بإلغاء أوكسفام تريلووكر هذا العام"، وأضاف أن "سلامة مشاركينا ومتطوعينا تعد مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلينا". وغذّى الغضب من أن تكون الصين تخنق الحريات التي كان من المفترض أن تمنحها لهونغ كونغ بموجب اتفاق تسليمها مع البريطانيين، الحركة الاحتجاجية. ويطالب المتظاهرون بالحق بانتخاب قادتهم بحرية، وبلا من تقديم تنازلات، ردت الصين بالتحذير من أنها مستعدة لتقييد الحريات بشكل أكبر وبأنها تريد فرض إجراءات أمنية أكثر تشددا في هونغ كونغ. وأشارت صحيفة "بيبلز ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الثلاثاء إلى احتمال إلغاء الانتخابات المحلية المقررة في 24 نوفمبر-تشرين الثاني في حال واصل المتظاهرون حراكهم. وأفادت الصحيفة أن "دعم قوة الشرطة في إخماد أعمال الشغب بشكل حازم هو الطريقة الوحيدة لإعادة السلام إلى هونغ كونغ وإجراء انتخابات عادلة". وأشارت وسائل إعلام صينية رسمية كذلك هذا الأسبوع إلى احتمال نشر الجيش الصيني في هونغ كونغ لإنهاء الأزمة، لكن مدير القسم المتخصص بشؤون جنوب شرق آسيا لدى معهد "لوي" للأبحاث بين بلاند رأى أن الصين غير مستعدة بعد لاتّخاذ خطوة كبيرة كالتدخل العسكري إذ إنها تفضل العمل على إضعاف وترهيب الحركة الاحتجاجية مع مرور الوقت. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO إيرانيتان تعملان في تصليح السيارات ليورونيوز: سنحصل يوما على مرآبنا الخاص Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقال الادعاء السويدي إن المشتبه به ويبلغ من العمر 58 عاما تورط في قتل جماعي لآلاف السجناء وإعدامهم بتعليمات مباشرة من المرشد الأعلى للثورة في إيران آنذاك آية الله الخميني.

بينما قال محاميه إن المواطن الإيراني ينفي ارتكاب أي جرائم، وأضاف قائلا إنه "برئ، لقد اعتقلوا الشخص الخطأ".

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لكن بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان ومنها العفو الدولية وجماعات المعارضة الإيرانية، أُعدم نحو 15 ألف سجين سياسي في إيران في الفترة من يوليو / تموز وحتى سبتمبر / أيلول عام 1988، بـ"أمر بها مباشر من الخميني".

وتشير تفاصيل الاتهام إلى أن المسؤول الإيراني كان يشغل منصبا كبيرا في سجن مدينة كرج الذي شهد عمليات إعدام للسجناء، وفقا لوكالة الأنباء السويدية "تي تي".

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وقالت المدعية كارولينا ويزلاندر، إن تلك الجرائم مرتبطة بالحرب الإيرانية العراقية التي انتهت في أغسطس / آب 1988، بعد تدخل الأمم المتحدة ووساطتها لوقف إطلاق النار.

وكانت العفو الدولية قد طلبت من الأمم المتحدة في ديسمبر / كانون أول 2018 إنشاء آلية مستقلة تساعد في تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، مشيرة إلى أن العديد من المتورطين في عمليات القتل مازالوا في السلطة.