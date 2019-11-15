"إسكان البرلمان" تناقش 20 طلب إحاطة عن مشاكل الصرف الصحى.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وعدد من النواب بشأن نقابة المهندسين، وطلبات الإحاطة، بشأن مياه الشرب والصرف الصحى. وفيما يلى نرصد مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة بالتفصيل: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974. طلب الإحاطة 1. عدم ربط المحطة الرئيسية بمحطات الصرف الصحي الأخرى بمركز سمالوط، المنيــا. 2. عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمركز سمالوط، المنيــا. 3. عدم الانتهاء من إنشاء محطة مياه عرب الزينة، بمركز سمالوط، المنيــا. 4. عدم إدراج قرية بني خالد وقرية السرارية بخطة الصرف الصحي بمجلس قروي بني خالد، مركز سمالوط، المنيــا 5. سرعة الانتهاء من تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي لبعض قرى مركز مغاغة - المنيــا، وضرورة تسليمها في أسرع وقت. 6. إقامة محطات رفع الصرف الصحي لقرى مجلس قروي عطف حيدر ــ بني عامر ــ أبـــــــــا ــ ميانة ـــ برطباط ــ طنيـــدي ـــ الشيخ مسعود ــ شارونة، مركز العدوى، المنيــا. 7. ارتفاع المياه الجوفية ببعض القرى شرق وغرب مركز مغاغة، والموافقة على إقامة توسعات معالجة الصرف الصحي بمغاغة، محافظة المنيا. 8. مد خدمة الصرف الصحي بمحافظة المنيا. Advertisements 9. تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير محطة مياه المناهرة، المنيا. 10. سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بمركز ملوى محافظة المنيا 11. توقف مشروع الصرف الصحي بمركز دار السلام، محافظة سوهاج. 12. عدم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية اتفــا مركز سوهاج رغم توفير الاعتماد المالي من وزارة التخطيط. 13. عدم توصيل مشروع الصرف الصحي لمنطقة الحرفية الصناعية التابعة لمجلس مدينة البلينا سوهاج. 14. توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال تطوير محطات مياه الشرب ببعض القرى بمحافظة بني سويف، واستكمال مشروع الصرف الصحي بقرى بني نصير ــ بني سليمان ــ الميمون ــ نزلة الحديدي مركز الواسطى ــ بني سويف. 15. مد خدمة الصرف الصحي لمنطقة غرب الكوبري الجديد بمدينة الواسطى، محافظة بني سويف. 16. توقف مشروع الصرف الصحي بمركز دار السلام، محافظة سوهاج. 17. عدم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية اتفــا مركز سوهاج رغم توفير الاعتماد المالي من وزارة التخطيط. 18. عدم توصيل مشروع الصرف الصحي لمنطقة الحرفية الصناعية التابعة لمجلس مدينة البلينا سوهاج. 19. توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال تطوير محطات مياه الشرب ببعض القرى بمحافظة بني سويف، واستكمال مشروع الصرف الصحي بقريتي بني نصير ــ بني سليمان ــ الميمون ــ نزلة الحديدي مركز الواسطى ــ بني سويف. 20. مد خدمة الصرف الصحي لمنطقة غرب الكوبري الجديد بمدينة الواسطى، محافظة بني سويف.

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