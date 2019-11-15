بالصور.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 1139 سائحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الجمعة، السفينة السياحية "dream ocean" التي يبلغ طولها 186مترًا بغاطس 7.3مترًا، وحمولة كلية 35 ألف طن، رافعة علم بنما، وعلى متنها 1139 سائحًا من مختلف جنسيات العالم ضمن سياحة اليوم الواحد.
من المقرر أن تغادر السفينة الميناء استكمالاً لرحلتها عبر موانىء العالم، متجهة إلى تايلاند، بعد انتهاء السائحين من جولاتهم الحرة في مدينة القاهرة.
يشار إلى أن السفينة تم بناؤها في الدنمارك عام 1981، وتضم 4 طوابق بالإضافة إلى الأجنحة المزدوجة الكبيرة ذات الأسطح، بجانب مطعم ومقهى، وحمامات سباحة وقاعات دراسية، وتقدم السفينة أيضًا مجموعة متنوعة من الأماكن للاسترخاء،بما في ذلك منصة رياضية وصالة ألعاب ومكتبة ودور سينما ومسابح وتراس للحصول على الاستجمام.
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