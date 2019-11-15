مسئول أمريكي : واشنطن لن تحل مشكلة مقاتلي داعش المنتمين لدول التحالف الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أكد المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، نايثان سيلز، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تحل مشكلة مقاتلي داعش المنتمين لدول التحالف الدولي، وعلى كل دولة استقبال مواطنيها .

وأشار سيلز، في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا بواشنطن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية - إلى أن هناك مسئولية مشتركة تجاه دول التحالف لضمان عدم تمكن مقاتلي داعش من العودة لميدان المعركة ولمنع داعش من إعداد جيل آخر من الإرهابيين أو دفعهم نحو التطرف.

وحذر دول التحالف من تردي الوضع الأمني في سوريا بما يعني احتمال فرار مقاتلي داعش، الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية وقال "إنها سوريا.. كلنا نعلم أن الأمور هناك قد تتغير في طرفة عين".