إيران تنفي حدوث اضطرابات أو أعمال شغب أو هجمات على محطات الوقود

نفت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط اليوم الجمعة تعرض أي من محطات الوقود في البلاد إلى هجمات بعد قرار رفع ألأسعار البنزين.

وقالت الشركة إن الظروف في محطات الوقود عادية وإن الخطة الجديدة تسير بشكل مناسب من دون أي حوادث تذكر.



واتهمت الشركة قنوات فضائية معارضة ببث أفلام وصور ملفقة، مضيفة أنها تسعى إلى إحداث الفوضى والاضطرابات في البلاد.

كما نفى مصدر مطلع في وزارة الداخلية الإيرانية لوكالة أنباء إيسنا حدوث أي اضطرابات أو أعمال شغب أو هجمات على محطات الوقود في البلاد. وذلك بعد انتشار فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى اندلاع احتجاجات في محافظات مختلفة ليلة أمس ردا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.



وقال المصدر في وزارة الداخلية، إنه وفقا للمعلومات التي بحوزتنا والأخبار الدقيقة لدينا من جميع المحافظات، فلم نحصل على أي تقارير تفيد بوجود تجمعات أو أعمال شغب أو إضرام النيران في محطات الوقود في أي نقطة من البلاد.

وأضاف المصدر أن الأنباء المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتنفيذ هجمات على محطات وقود في محافظات أصفهان وأذربيجان الشرقية وخوزستان ومناطق أخرى من البلاد عارية عن الصحة وتم نشرها من قبل مستخدمين من خارج البلاد على تويتر بهدف تحريض الشعب الإيراني وجر البلاد إلى الفوضى.