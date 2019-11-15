تظاهرات ليلية تغلق ميناء ام قصر في البصرة

وقالت مراسلة السومرية في محافظ البصرة، إن عشرات المتظاهرين اغلقوا، في ساعة متأخرة من ليلة امس، ام قصر مرة اخرى من جديد، مشيرة الى أن المتظاهرين منعوا دخول الشاحنات باتجاه مدخل الميناء.

وسبق أن أغلق محتجون مدخل ميناء ام قصر مطلع الشهر الحالي، فيما اشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الى أن إغلاق المحتجين للميناء كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار.