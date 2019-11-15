مقتل شخصين واصابة اثنين اخرين بنزاع عشائري مسلح شمالي البصرة

أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين واصابة اثنين اخرين بنزاع عشائري مسلح شمالي المحافظة. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن نزاعا عشائريا مسلحا اندلع، في ساعة متاخرة من مساء امس، في ناحية النشوة شمالي محافظة البصرة استخدمت خلاله اسلحة خفيفة ومتوسطة ما تسبب بمقتل اثنين واصابة اثنين اخرين.



وأوضح المصدر، أن قوات امنية انتشرت في منطقة النزاع، مشيرا الى فتح تحقيق في الحادث.



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